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12:37, 3 мая 2024Россия

Песков описал обстановку в Кремле перед инаугурацией Путина

Песков заявил о рабочем настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

За четыре дня до инаугурации президента России Владимира Путина настроение в Кремле рабочее. Так обстановку описал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что инаугурация Путина в качестве новоизбранного президента запланирована на 7 мая. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Позже дату подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Песков, отвечая на вопрос о подготовке к инаугурации заявлял, что церемония пройдет по протоколу но с «определенными нюансами». Однако подробности представитель Кремля не привел.

Владимир Путин был переизбран на пост главы государства по итогам первых в России выборов президента, проходивших с 15 по 17 марта. Он занял первое место с результатом 87,28 процента голосов. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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