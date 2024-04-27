Глава российского региона подтвердил сообщения об инаугурации Путина

Глава Татарстана Минниханов заявил, что инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2024 года. Эту информацию о дате мероприятия подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского региона назвал церемонию большим политическим событием для страны.

Сообщения о том, что в качестве даты для инаугурации было выбрано 7 мая, поступили 23 апреля от главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.