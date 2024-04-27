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12:27, 27 апреля 2024Россия

Глава российского региона подтвердил сообщения об инаугурации Путина

Глава Татарстана Минниханов заявил, что инаугурация Путина состоится 7 мая
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2024 года. Эту информацию о дате мероприятия подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского региона назвал церемонию большим политическим событием для страны.

Сообщения о том, что в качестве даты для инаугурации было выбрано 7 мая, поступили 23 апреля от главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

ЖЗЛ
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