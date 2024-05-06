Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:09, 6 мая 2024Россия

Стало известно о возможном массированном ударе ВСУ по России 7 мая

RT: ВСУ могут готовить массированный удар с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.

В публикации уточняется, что ВСУ начнут совершать атаки по территории России с шести утра 7 мая. Предполагается, что украинские военные используют более 50 беспилотников и десятки дальнобойных ракет.

По данным источника, сначала ВСУ запустят дроны, чтобы израсходовать ресурсы систем противовоздушной обороны (ПВО). После этого они могут ударить по цели, которую согласовали заранее. Подчеркивается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого украинские военные использовали ракеты ATACMS американского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможном массированном ударе ВСУ по России 7 мая

      В небе над Белгородской областью уничтожили два беспилотника

      Пушков оценил отзыв Евросоюзом антиковидной вакцины AstraZeneca

      Последствия запрета поставок российских запчастей для поездов в Латвию оценили

      Высказывания США о вводе войск на Украину назвали маскировкой

      В США прокомментировали задержание в России американского военного

      Пушков заявил о неготовности Макрона действовать самостоятельно

      Шольц оценил начало российских ядерных учений

      Стало известно о возможном задержании в России американского военного

      Глава Минобороны Германии рассказал о планах России атаковать территорию НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше