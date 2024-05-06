Стало известно о возможном массированном ударе ВСУ по России 7 мая

RT: ВСУ могут готовить массированный удар с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.

В публикации уточняется, что ВСУ начнут совершать атаки по территории России с шести утра 7 мая. Предполагается, что украинские военные используют более 50 беспилотников и десятки дальнобойных ракет.

По данным источника, сначала ВСУ запустят дроны, чтобы израсходовать ресурсы систем противовоздушной обороны (ПВО). После этого они могут ударить по цели, которую согласовали заранее. Подчеркивается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого украинские военные использовали ракеты ATACMS американского производства.

