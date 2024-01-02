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19:07, 2 января 2024Россия

В Госдуме высказались о планах Украины захватить Крым

Депутат ГД Ивлев о плане Киева захватить Крым: Зеленский дает ложные ожидания

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Владимир Зеленский, обещая захват Украиной Крыма, формирует у жителей страны ложные ожидания. Так о намерениях Киева высказался депутат Госдумы Леонид Ивлев, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий, избранный в нижнюю палату парламента от Крыма, напомнил, что киевские власти уже несколько раз делали заявления о запланированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) захвате полуострова, но каждый раз их планы оказывались нереализованными.

«Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось», — отметил Ивлев.

Он заявил, что российская разведка, а также солдаты и их командиры помешают ВСУ вторгнуться в Крым.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

Ранее Украине предрекли потерю новых территории из-за отказа от переговоров с Москвой. По мнению журналистов TVL, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению, которое может начаться следующей весной или летом 2024 года.

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