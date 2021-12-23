Путин объяснил присоединение Крыма к России

Россия не могла отказать Севастополю и Крыму, и оказалась в ситуации, когда не могла поступить иначе. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, объясняя присоединение Крыма в 2014 году. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — сказал президент России.

Он также отметил, что Москва не могла безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.