TVL: Украине предрекли потерю территорий из-за отказа от переговоров с Россией

Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом сообщает телеканал TVL. Запись доступна на YouTube.

В опубликованном видео говорится, что идея президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Россией и отказ рассматривать возможность переговоров и заключения мира вынудит Киев «потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями РФ ранее».

Также отмечается, что украинцы видят резкое сокращение мужского населения страны из-за колоссальных потерь на фронте, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает продолжать бой до победы, на которую у него нет шансов.

По мнению журналистов телеканала, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению, которое может начаться следующей весной или летом 2024 года.

Ранее в интервью The Economist Зеленский заявил, что изоляция Крыма в 2024 году станет главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это важно, чтобы снизить количество атак по республике с территории полуострова. Политик назвал Крым и связанные с ним бои в Черном море «центром тяжести» военного конфликта в наступившем году.