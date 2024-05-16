В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

Минобороны России заявило об уничтожении 11 безэкипажных катеров ВМС Украины

Российские войска уничтожили 11 морских дронов Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинские безэкипажные катера обнаружили в западной части акватории Черного моря около 14:00 по московскому времени. Надводные беспилотники направлялись в сторону Крымского полуострова. В результате все 11 дронов успешно поразила морская авиация Военно-морского флота России.

Ранее Минобороны России сообщило, что 15 мая около 23:00 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Крыму пять ракет ATACMS, произведенных в США. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, осколки снарядов повредили жилые дома и автомобиль. По информации властей, пострадавших нет.

Еще одну попытку атаковать Крым Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в ночь на 15 мая. По данным Минобороны России, над регионом сбили 10 ракет ATACMS. После этого жители поселка Солнечный начали замечать в районе виноградников металлические шарики. Россияне допустили, что им попались суббоеприпасы — боевые припасы по размеру меньше кассетных.

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS ожидаемы для жителей полуострова. По его словам, эти действия имеют для Украины не столько практическое, сколько медийное значение. Политик считает, что таким образом Киев старается показать масштаб полученной от запада военной помощи.