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11:35, 16 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

Депутат Госдумы Белик назвал попытку атаковать Крым ATACMS проявлением бессилия

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму ракетами ATACMS является проявлением бессилия. Об этом заявил депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

Пять ракет ATACMS были сбиты над полуостровом в ночь на 16 мая.

По словам депутата, Украина использует любою возможность, чтобы «сделать России какую-нибудь пакость». По этой причине ВСУ стали использовать ATACMS сразу же после получения, отметил он.

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Попытки атаковать Крым имеют для Киева не столько практическое, сколько медийное значение, считает парламентарий. «Не важно, попадут — не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи», — сказал он. Даже в случае поражения некоторых объектов на территории полуострова это не поможет ВСУ остановить продвижение российской армии в Харьковской области, резюмировал политик.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в ходе последней атаки ВСУ с применением ATACMS были повреждены дома в одном из садовых товариществ и автомобиль. Пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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