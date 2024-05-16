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09:54, 16 мая 2024Россия

В Крыму начали находить металлические сферы после атаки ракетами ATACMS

В Крыму и Севастополе начали находить металлические сферы после атаки ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму и Севастополе начали находить металлические сферы после атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 15 мая ракетами ATACMS. Такие подробности об инциденте издание Baza привело в Telegram-канале.

Как утверждает издание, по полуострову было выпущено 12 ракет ATACMS, практически все из устройств удалось уничтожить.

В то же время после инцидента жители поселка Солнечный стали замечать в районе виноградников на разном расстоянии друг от друга металлические шарики. Люди допустили, что им попались суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера кассетных боеприпасов.

Эти сведения власти Крыма не подтверждали.

Минобороны накануне доложило, что украинская армия ударила по Крыму десятью снарядами Army Tactical Missile System (ATACMS) американского производства. В ведомстве заверили, что все оперативно-тактические ракеты над полуостровом были успешно перехвачены российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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