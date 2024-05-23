В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

Депутат Госдумы Ивлев назвал атаковавшие Крым украинские войска фашистами

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в своем Telegram-канале отреагировали на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Ивлев назвал украинские войска, атаковавшие полуостров, фашистами. «Киевские фашисты!» — написал он.

Ранее 23 мая Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на полуостров Крым. Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения.

20 мая стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в окрестностях Луганска. Для этого украинские военные использовали французскую ракету.