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00:01, 24 мая 2024Россия

В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

Депутат Госдумы Ивлев назвал атаковавшие Крым украинские войска фашистами

Леонид Ивлев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в своем Telegram-канале отреагировали на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Ивлев назвал украинские войска, атаковавшие полуостров, фашистами. «Киевские фашисты!» — написал он.

Ранее 23 мая Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на полуостров Крым. Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения.

20 мая стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в окрестностях Луганска. Для этого украинские военные использовали французскую ракету.

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      Марина Совина
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