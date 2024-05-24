Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 24 мая 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — подчеркнул губернатор. Богомаз отметил, что в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее брянский губернатор заявил об ударе дронов украинской армии по Стародубскому округу. Два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия.

17 мая Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района. В результате пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ совершили ракетную атаку на Крым. Погибли случайные прохожие

      На Западе потребовали начать переговоры по Украине

      США начали борьбу с «пропагандой РФ» на Балканах

      На Западе признали эффективность российских средств РЭБ

      Трамп отказался проводить «сидячие» дебаты с Байденом

      Власти Крыма приравняли публикацию видео прилетов ВСУ с работой на врага

      Пара занялась сексом в церкви

      Женщина завела роман с мужчиной на 25 лет старше и скрыла от него правду о себе

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      На Украине анонсировали строительство подземного города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше