Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — подчеркнул губернатор. Богомаз отметил, что в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее брянский губернатор заявил об ударе дронов украинской армии по Стародубскому округу. Два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия.

17 мая Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района. В результате пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.