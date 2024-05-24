Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:18, 24 мая 2024Россия

Последствия ракетного удара ВСУ по Крыму показали на видео

IZ.RU: ВСУ ударили по оживленному центру села Крыма, последствия попали на видео

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Симферопольскому району в Крыму показали на видео. Оказалось, атака пришлась на оживленный центр поселка, рассказал корреспондент IZ.RU Николай Аксенов с места событий.

«Напротив — остановка общественного транспорта, а зона, где произошла трагедия, расположена поодаль. Там сейчас работает бригада следственного комитета, все оцепили сотрудники МВД и ГИБДД», — заявил журналист.

По его словам, тела уже увезли с места происшествия, а обломки украинской ракеты все еще пытаются достать из-под ангара в небольшом проулке. Здесь до сих пор [ощущается] запах пороха», — добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что жертвами украинского удара стали двое прохожих, которые возвращались домой со стройки. Очевидцы рассказали, что услышали хлопок — у соседних строений вылетели окна, обрушился забор, в месте взрыва образовалась воронка.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ совершили ракетную атаку на Крым. Погибли случайные прохожие

      Последствия ракетного удара ВСУ по Крыму показали на видео

      Байдену предрекли исключение из бюллетеня в одном штате

      США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

      Любимчик Синатры избавится от дома на Кейп-Коде

      Сделанное на чердаке дома фото напугало пользователей сети

      Раскрыто отношение работодателей к софинансированию будущих пенсий

      Королеву красоты обвинили в сотрудничестве с мексиканским наркокартелем

      Маск предрек превращение любой работы в хобби в будущем

      США начали пересмотр сотрудничества с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше