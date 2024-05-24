Последствия ракетного удара ВСУ по Крыму показали на видео

IZ.RU: ВСУ ударили по оживленному центру села Крыма, последствия попали на видео

Последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Симферопольскому району в Крыму показали на видео. Оказалось, атака пришлась на оживленный центр поселка, рассказал корреспондент IZ.RU Николай Аксенов с места событий.

«Напротив — остановка общественного транспорта, а зона, где произошла трагедия, расположена поодаль. Там сейчас работает бригада следственного комитета, все оцепили сотрудники МВД и ГИБДД», — заявил журналист.

По его словам, тела уже увезли с места происшествия, а обломки украинской ракеты все еще пытаются достать из-под ангара в небольшом проулке. Здесь до сих пор [ощущается] запах пороха», — добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что жертвами украинского удара стали двое прохожих, которые возвращались домой со стройки. Очевидцы рассказали, что услышали хлопок — у соседних строений вылетели окна, обрушился забор, в месте взрыва образовалась воронка.