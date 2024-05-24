Появились подробности ракетной атаки ВСУ на Крым

РЕН ТВ: погибшие при атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

Люди, которые погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе Крыма, возвращались домой со стройки. Об этом рассказал очевидец происшествия Николай, подробности появились у РЕН ТВ.

«Хлопок. Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — добавил очевидец. По его словам, он обнаружил два тела неподалеку от воронки и вызвал экстренные службы.

Как сообщил корреспондент телеканала Николай Аксенов, в настоящий момент обломки упавшей украинской ракеты стараются извлечь из-под ангара.

Ранее депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на удар ВСУ по Крыму. Он назвал украинские войска, атаковавшие полуостров, фашистами.