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01:20, 24 мая 2024Россия

Появились подробности ракетной атаки ВСУ на Крым

РЕН ТВ: погибшие при атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Люди, которые погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе Крыма, возвращались домой со стройки. Об этом рассказал очевидец происшествия Николай, подробности появились у РЕН ТВ.

«Хлопок. Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — добавил очевидец. По его словам, он обнаружил два тела неподалеку от воронки и вызвал экстренные службы.

Как сообщил корреспондент телеканала Николай Аксенов, в настоящий момент обломки упавшей украинской ракеты стараются извлечь из-под ангара.

Ранее депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на удар ВСУ по Крыму. Он назвал украинские войска, атаковавшие полуостров, фашистами.

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      Александра Синицына
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