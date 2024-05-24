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12:35, 24 мая 2024Россия

Жилые дома попали под обстрел реактивными снарядами ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из РСЗО село Новая Таволжанка

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Белгородской области под обстрел снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинские военные выпустили в сторону села 25 снарядов. Предварительно, мирные жители не пострадали. «На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — рассказал Гладков.

Он добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы. Также продолжается обход территории, чтобы уточнить информацию о разрушениях.

Ранее на территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. Подробности об угрозе Гладков не сообщил.

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