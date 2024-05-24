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10:43, 24 мая 2024Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать приграничный регион России беспилотником самолетного типа — его сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Попытка удара была предпринята около 10 утра по московскому времени, сообщили в министерстве обороны, подчеркнув, что действия ВСУ — попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром в пятницу, 24 мая, на территории Белгородской области объявляли опасность ракетного удара. Жителей призывали не подходить к окнам и не находиться на улице.

Ночью того же дня ВСУ атаковали Крым — там сбили три ракеты ATACMS. В сторону Крыма также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация. Кроме того, беспилотник сбили и над Белгородской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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