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07:22, 24 мая 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности ракетного удара ВСУ по Крыму

МО: силы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом и дроны в Белгородской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Крым в ночь на пятницу, 24 мая, атаковали ракетами ATACMS. Подробности об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Минобороны. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

По информации ведомства, средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над полуостровом. Кроме того, в сторону Крыма также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.

ВСУ ночью также пытались ударить по Белгородской области — противник выпустил по региону беспилотник, который уничтожили силы ПВО. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали полуостров поздно вечером в четверг, 23 мая. Жертвами атаки, по данным главы полуострова Сергея Аксенова, стали два случайных прохожих в Симферопольском районе.

По словам местного жителя, жертвами атаки оказались строители, которые возвращались домой с работы. Последствия ракетного удара показали на видео.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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