Местный житель раскрыл подробности о жертвах ракетного удара ВСУ по Крыму

Житель Крыма Удовиченко: жертвы ракетной атаки ВСУ работали строителями

Жертвы ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым оказались строителями, которые шли после работы домой. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко, пишет РЕН ТВ.

«Они неподалеку здесь жили. Они просто шли домой после стройки, они строители были, со стройки шли домой. Так сложились обстоятельства, что прямо им под ноги прилет был», — рассказал мужчина.

По его словам, во время ракетного удара он находился дома, Когда мужчина услышал хлопок, то вышел на улицу и увидел поврежденные окна и заборы. На улице россиянин увидел воронку.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали полуостров в ночь на пятницу, 24 мая. Жертвами атаки стали два случайных прохожих, которые находились в Симферопольском районе. Последствия ракетного удара показали на видео.