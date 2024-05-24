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16:40, 24 мая 2024Россия

ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона российское село

Гладков: ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона белгородское село Новая Таволжанка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-дрона село Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. По информации главы, оказался поврежден автомобиль «ГАЗель», припаркованный рядом с домом, куда упали осколки устройства.

«В самом частном жилом домовладении осколками выбиты окна и посечен забор. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Других подробностей об инциденте он не привел.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

23 мая об атаке дронов заявили жители Татарстана. По их словам, устройства были замечены в небе над Нижнекамском.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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