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14:01, 23 мая 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 13:30 мск.

Целью беспилотника было атаковать объект на российской территории, подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

23 мая об атаке беспилотников заявили жители Татарстана. По их словам, беспилотники были замечены в небе над Нижнекамском. Перед этим над двумя нефтеперерабатывающими предприятиями региона прозвучал сигнал тревоги.

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      Алан Босиков
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