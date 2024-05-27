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03:42, 27 мая 2024Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

МЧС: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Фото: Сергей Жданов / РИА Новости

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

8 мая стало известно о появлении беспилотника в небе над Липецкой областью. Предположительно, летательный аппарат запустили из Харьковской области. Как пишет Shot, изначально со стороны Украины вылетели два дрона, однако один из них сбили над Белгородской областью.

Официально эта информация не подтверждена. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о воздушной опасности, но других подробностей не привел.

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      Юлия Мискевич
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