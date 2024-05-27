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06:55, 27 мая 2024Россия

Российский регион пытались атаковать два беспилотника

Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на понедельник, 27 мая, Брянскую область пытались атаковать два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Севским и Брасовским районами региона. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб, отчитался губернатор.

В понедельник, 27 мая, в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников. Об атаках ВСУ по этим регионам впоследствии информации не было.

Ночью ВСУ ударили по Орловской области. Там дрон упал на территорию топливно-заправочной станции. Одного человека врачи спасти не смогли, еще трое пострадали. Кроме того, были обстреляны несколько населенных пунктов в Белгородской области — город Шебекино и село Муром. В результате в нескольких квартирах и домах выбиты окна, а также осколками посечены автомобили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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