Опасность атаки БПЛА объявлена еще в одном российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в еще одном российском регионе. Речь идет о Курской области.

До того беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.