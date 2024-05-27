Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:08, 27 мая 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявлена еще в одном российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в еще одном российском регионе. Речь идет о Курской области.

До того беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предложила помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней. К каким последствиям привело стихийное бедствие?

      Действующий президент Литвы переизбран на новый срок

      В Израиле рассказали о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

      Мужчина серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка

      Названы способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь

      Евродепутат предрек апокалипсис в случае эскалации украинского конфликта

      Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине

      Парламент Грузии запустит процедуру преодоления президентского вето

      В США сообщили об ошибках ВСУ

      Евродепутат обвинил США в лицемерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше