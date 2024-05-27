Опасность атаки БПЛА объявлена еще в одном российском регионе
Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в еще одном российском регионе. Речь идет о Курской области.
До того беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.