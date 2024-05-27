Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 27 мая 2024Россия

ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

Краснодарский губернатор Кондратьев: ВСУ пытались атаковать объекты в Геленджике

Фото: Evgenii Shabanov / Russian Look / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали популярный у российских туристов город Геленджик. Под удар попали гражданские объекты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — написал глава региона.

По его данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, других подробностей о случившемся не приводится.

Геленджик располагается на черноморском побережье восточнее Анапы и Новороссийска. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 500 километров.

В ночь на понедельник, 27 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Краснодарским краем четыре беспилотника. Кроме того, еще шесть были перехвачены над Орловской областью, по одному — над Брянской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Ушедшая от 37-летнего мужа 83-летняя старушка одурачила мошенников

      Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

      Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

      В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

      Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

      Опубликован список экзотических планет

      Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

      Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше