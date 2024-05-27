ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

Краснодарский губернатор Кондратьев: ВСУ пытались атаковать объекты в Геленджике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали популярный у российских туристов город Геленджик. Под удар попали гражданские объекты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — написал глава региона.

По его данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, других подробностей о случившемся не приводится.

Геленджик располагается на черноморском побережье восточнее Анапы и Новороссийска. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 500 километров.

В ночь на понедельник, 27 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Краснодарским краем четыре беспилотника. Кроме того, еще шесть были перехвачены над Орловской областью, по одному — над Брянской и Белгородской областями.