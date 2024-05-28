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10:23, 28 мая 2024Мир

Премьер Чехии допустил применение поставленного оружия вне территории Украины

Премьер Чехии Фиала: использование поставленного оружия вне Украины логично

Фото: Yves Herman / Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленного оружия вне территории республики логично. Применение западного вооружения допустил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

«Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным. Украина — страна, которая обороняется», — сказал он.

Выступая в преддверии встречи лидеров Европейского союза (ЕС) в Праге, политик подтвердил, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках возглавляемой Чехией инициативы, поступят в Украину в июне.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС намерены 28 мая обсудить снятие ограничений на нанесение Украиной ударов по территории России с помощью западного оружия. Он также заявил о необходимости «достичь баланса между риском эскалации и возможностью для Украины обороняться» и добавил, что риск эскалации конфликта также будет обсужден в ходе принятия решения.

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      Семен Александров
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