ЕС обсудит удары Украины по России западным оружием

Боррель: министры обороны ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием

Министры обороны Европейского союза (ЕС) намерены 28 мая обсудить снятие ограничений на нанесение Украиной ударов по территории России с помощью западного оружия. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос», — заявил Боррель.

Глава евродипломатии также заявил о необходимости «достичь баланса между риском эскалации и возможностью для Украины обороняться» и добавил, что риск эскалации конфликта также будет обсужден в ходе принятия решения. Отмену ограничения на удары по России Боррель назвал «допустимой».

Ранее глава евродипломатии заявил, что министры иностранных дел ЕС обсудили разрешение Украине применять западное оружие для ударов по России.