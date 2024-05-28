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15:07, 28 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии призвали все страны Запада разрешить Украине удары по России

Глава МО Эстонии Певкур: все страны Запада должны разрешить Украине удары по РФ

Фото: Heiko Becker / Reuters

Все страны Запада должны разрешить Украине удары по территории России переданным оружием. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

Певкур выступил с заявлением перед встречей министров обороны стран ЕС. Он подчеркнул, что западные партнеры должны разрешить ВСУ использовать западное вооружение в полной мере, в том числе и для ударов по российской территории.

«Искренне надеюсь, что все страны, которые предоставляют помощь, дадут и свое разрешение [на удары]», — заявил глава МО Эстонии. По его мнению, поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow и Scalp не стали эскалацией конфликта.

Ранее Певкур предложил удвоить число тренирующихся в ЕС солдат ВСУ. По его мнению, предложения Евросоюза о подготовке от 40 до 60 тысяч бойцов ВСУ в рамках мониторинговой миссии EUMAM недостаточно.

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      Юрий Леонов
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