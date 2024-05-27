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06:06, 27 мая 2024Бывший СССР

Пленный заявил об убийстве двух офицеров ВСУ украинскими солдатами

Пленный: пьяные украинские военные на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сдавшегося в плен украинского военного.

«Один из них [из убитых] был замполит, другой — не знаю кто», — сказал он. По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших. «А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения геройского», — отметил пленный. Украинский военный также отметил, что убитые офицеры были из его батальона.

Ранее сообщалось, что два украинских военных, взятых в плен российскими бойцами, призвали солдат ВСУ сдаваться. «Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», — сказал один из пленных. Второй пленный рассказал, что в детстве восемь лет ходил в русскую школу и не жалеет об этом.

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      Марина Совина
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