Пленный заявил об убийстве двух офицеров ВСУ украинскими солдатами

Пленный: пьяные украинские военные на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ

Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сдавшегося в плен украинского военного.

«Один из них [из убитых] был замполит, другой — не знаю кто», — сказал он. По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших. «А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения геройского», — отметил пленный. Украинский военный также отметил, что убитые офицеры были из его батальона.

Ранее сообщалось, что два украинских военных, взятых в плен российскими бойцами, призвали солдат ВСУ сдаваться. «Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», — сказал один из пленных. Второй пленный рассказал, что в детстве восемь лет ходил в русскую школу и не жалеет об этом.