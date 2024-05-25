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03:43, 26 мая 2024Бывший СССР

Взятые в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться

«Известия»: взятие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два украинских военных, взятых в плен российскими бойцами, призвали солдат ВСУ сдаваться. Их слова приводят «Известия».

«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», — сказал один из пленных.

Второй пленный рассказал, что в детстве восемь лет ходил в русскую школу и не жалеет об этом. Кроме того, по его словам, он служил и работал в Москве. «Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», — поведал он.

Как пишут «Известия», украинских военнослужащих взяли в плен на запорожском направлении. Это произошло после того, как бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии при поддержке мотострелков подразделения «Сатурн» взяли штурмом одну из позиций ВСУ.

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      Марина Совина
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