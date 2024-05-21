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14:23, 21 мая 2024Бывший СССР

В Литве призвали снять ограничения на использование западного оружия Киевом

Ландсбергис призвал снять ограничения на использование западного оружия ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад снять ограничения на использование поставленного оружия Киеву. Его слова приводит LRT.

«С самого начала мы допустили ошибку, ограничивая украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация», — сказал глава МИД Литвы и добавил, что украинские партнеры испытывают страх перед Россией.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны иметь возможность наносить удары по территории РФ. Кроме того, Ландсбергис отметил, что военные инструкторы из западных стран, которые находились в стране до 2022 года, должны вернуться и ускорить подготовку новых солдат ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.

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      Кристина Есикова
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