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07:21, 18 мая 2024Мир

В ФРГ призвали передать Украине дальнобойное оружие для противостояния России

Бербок: ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии, так как РФ достигает успехов в бою

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в передаче большого дальнобойного оружия, чтобы получить возможность поражать цели глубоко за линией фронта, так как Россия достигает успехов на поле боя. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бенрбок на полях встречи глав МИД стран-членов Совета Европы в Страсбурге, передает EADaily.

В время встречи немецкий министр иностранных дел охарактеризовала ситуацию в зоне боевых действий на северо-востоке Украины как «очень драматичную» для Киева, поскольку там отмечается значительное продвижение российских войск. «Важно предоставить оружие, которое можно использовать на средних и больших дистанциях», — подчеркнула она.

Такое замечание могут расценить как попытка усилить давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, который до сих пор не позволяет передать Украине ракеты большой дальности Taurus. Отмечается, что такой вид оружия более эффективен, чем британские или французские альтернативы, оно может использоваться для уничтожения таких целей как усиленные бункеры и мосты.

Отмечается, что Германия остается вторым поставщиком по объемам военной помощи для Киева, однако правительство опасается, что передача Taurus еще глубже втянет Берлин в конфликт.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России стали чаще применять многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 для нанесения ударов по целям на Украине. Они несут малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые называют ответом на немецкие Taurus.

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      Александра Синицына
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