Британия высказалась об использовании ВСУ западного оружия для ударов по России

Сунак высказался о праве ВСУ бить по России оружием Запада словами «это их дело»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов по России. Его слова приводит Times.

Он заявил, что действия украинских военных являются «их делом». Политик добавил, что регулярно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — отметил он.

Сунак считает, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны. По его словам, вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.