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09:08, 1 марта 2024Мир

Финляндия призвала Украину к нанесению ударов по России

Глава МО Хакканен: Украина может использовать финское оружие для ударов по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Virginia Mayo / AP

Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает Newsweek.

При этом глава финского Минобороны (МО) также призвал ФРГ предоставить Киеву ракетные системы большой дальности, «если они хотят помочь Украине победить». К этому же он призвал других союзников Украины, которые отправляют вооружения украинской армии.

Отмечается, что Юкка Копра, член парламента Финляндии, в свою очередь и вовсе заявил, что Украина «должна» использовать поставляемое Финляндией оружие для нападения на «военные объекты на российской стороне». «В противном случае эти военные объекты будут поражены на украинской стороне», — объяснил свою позицию финский депутат.

Ранее представители Белого дома заявили, что по-прежнему не видят возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения Конгрессом США запроса на дополнительное финансирование.

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      Виктория Кондратьева
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