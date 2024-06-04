В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

«Общественное»: в Днепропетровске раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном Киеву Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом написал в Telegram украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — указывается в сообщении. По данным министерства цифровой трансформации Украины, утром 4 июня воздушная тревога была объявлена в пяти регионах страны. В Днепропетровской области сигналы тревоги звучат с 4:57 по московскому времени.

Ранее стало известно, что взрыв в Никополе Днепропетровской области Украины повредил объект инфраструктуры. Глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак заявил, что в результате происшествий никто не пострадал.