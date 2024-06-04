Взрыв прогремел в Сумской области

«РБК-Украина»: в Конотопе Сумской области прогремел взрыв

В городе Конотоп Сумской области прогремел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание, взрыв произошел на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Сигнал тревоги был объявлен в 16:10 4 июня. Дополнительных подробностей о взрыве в настоящий момент не сообщается.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Днепропетровске. При этом он не уточнил, какие именно объекты были повреждены.