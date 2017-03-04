Трамп призвал к расследованию в отношении лидера демократов в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп потребовал расследования в отношении лидера демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Это заявление он сделал сразу после того, как выдвинул аналогичное требование в адрес ее коллеги из сената Чака Шумера.

«Настоящим я требую второго расследования, вслед за Шумером, по поводу Пелоси за ее тесные связи с Россией, и ложь об этом», — с иронией написал он в Twitter.

К своему посту президент прикрепил материал издания Politico с фотографией, на которой в 2010 году была запечатлена Пелоси за одним столом с президентом России Дмитрием Медведевым, главой МИД Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком.

Как отмечает издание, когда Пелоси спросили, встречалась ли она когда-либо с Кисляком, она ответила: «Не с этим российским послом, нет». В опровержение этих слов и был приведен этот снимок семилетней давности — когда Медведев с российской делегацией официальных лиц посещал Вашингтон. Пелоси была в то время спикером нижней палаты.

В ответ на просьбу прокомментировать фотографию пресс-секретарь парламентария Дрю Хэммелл заявил, что Пелоси имела в виду отсутствие встреч с послом один-на-один.

Ранее Трамп потребовал расследования в отношении Шумера за его «связи с Россией», опубликовав снимок 2003 года, на котором сенатор изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп назвал Шумера лицемером.

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Шумер, Пелоси и их соратники по Демократической партии выступают за проведение расследования «связей Трампа с Россией» и «попыток России повлиять на выборы в США».

Противники президента получили очередной повод для нападок после того, как стало известно, что генпрокурор Джефф Сешнс дважды до ноябрьских выборов разговаривал с Кисляком, но в ходе слушаний по его кандидатуре в сенате не упомянул этот факт. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку, однако Трамп выразил ему доверие.

До этого из-за предоставления Белому дому неполной информации о разговоре с Кисляком вынужден был уйти в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.