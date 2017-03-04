Мир
 

Трамп призвал к расследованию в отношении лидера демократов в Конгрессе

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп потребовал расследования в отношении лидера демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Это заявление он сделал сразу после того, как выдвинул аналогичное требование в адрес ее коллеги из сената Чака Шумера.

«Настоящим я требую второго расследования, вслед за Шумером, по поводу Пелоси за ее тесные связи с Россией, и ложь об этом», — с иронией написал он в Twitter.

К своему посту президент прикрепил материал издания Politico с фотографией, на которой в 2010 году была запечатлена Пелоси за одним столом с президентом России Дмитрием Медведевым, главой МИД Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком.

Как отмечает издание, когда Пелоси спросили, встречалась ли она когда-либо с Кисляком, она ответила: «Не с этим российским послом, нет». В опровержение этих слов и был приведен этот снимок семилетней давности — когда Медведев с российской делегацией официальных лиц посещал Вашингтон. Пелоси была в то время спикером нижней палаты.

В ответ на просьбу прокомментировать фотографию пресс-секретарь парламентария Дрю Хэммелл заявил, что Пелоси имела в виду отсутствие встреч с послом один-на-один.

Ранее Трамп потребовал расследования в отношении Шумера за его «связи с Россией», опубликовав снимок 2003 года, на котором сенатор изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп назвал Шумера лицемером.

Шумер, Пелоси и их соратники по Демократической партии выступают за проведение расследования «связей Трампа с Россией» и «попыток России повлиять на выборы в США».

Противники президента получили очередной повод для нападок после того, как стало известно, что генпрокурор Джефф Сешнс дважды до ноябрьских выборов разговаривал с Кисляком, но в ходе слушаний по его кандидатуре в сенате не упомянул этот факт. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку, однако Трамп выразил ему доверие.

До этого из-за предоставления Белому дому неполной информации о разговоре с Кисляком вынужден был уйти в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Photo contradicts Pelosi's statement about not meeting Kislyak
Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора
Трамп выразил доверие заподозренному в связях с Россией генпрокурору
Демократы призвали генпрокурора США уйти в отставку из-за бесед с послом России
CNN сообщил о планах сенаторов получить право вето на снятие санкций с России
Последние новости
Поклонская поведала о замироточившем бюсте Николая II
В жилой многоэтажке на юге Москвы загорелись три квартиры
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
Трамп призвал к расследованию в отношении лидера демократов в Конгрессе
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки видом спорта
Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке
Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:09 3 марта 2017

Золото Падманабхасвами

В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
23:29 3 марта 2017

Французский депутат предложил запретить браки между мигрантами

16:41 3 марта 2017

Польский политик назвал женщин маленькими и глупыми по сравнению с мужчинами

22:08 3 марта 2017

Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора

Мир
 — 
00:03 27 февраля 2017
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad Halabisaz

Призрачная угроза

Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
23:26 3 марта 2017

Умер бывший президент Гаити Рене Преваль

18:56 3 марта 2017

Белый дом признал факт встречи приближенных к Трампу людей с российским послом

13:17 3 марта 2017

После отмены выступления турецкого министра в Гаггенау сообщили о бомбе

Мир
 — 
01:12 2 марта 2017
Герт Вилдерс

Капитан Пероксид против мусульман

Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
21:06 3 марта 2017

Конгресс США направит в Израиль делегацию по вопросу о переезде посольства

06:54 3 марта 2017

Малайзия освободила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца

20:46 3 марта 2017

В США арестовали угрожавшего евреям интернет-хулигана

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
«Уберите его, мы не хотим, чтобы он учился в нашем классе»
Замначальника управления ПДН Москвы о том, как приструнить малолетних бандитов
Онищенко загорелся идеей подмосковного «Домостроя»
Пензенский суд счел законным увольнение взявшего за год 29 больничных механика
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Житель Волгоградской области угрожал взорвать больницу из-за желания покурить
Годовалая девочка умерла после отравления картошкой фри и курицей на Ставрополье
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Французский депутат предложил запретить браки между мигрантами
Трамп призвал к расследованию в отношении лидера демократов в Конгрессе
Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора
Умер бывший президент Гаити Рене Преваль
Все материалы
Бывший СССР
Амулсарская мина
Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
В Киеве заявили о введении санкций против «душителей свободы слова» в Крыму
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию
Колонна проституток прошла маршем по Киеву
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
Глава Татфондбанка арестован по делу о мошенничестве
Орешкин заявил о выходе экономики России на новый цикл
В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело
Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–Банком по основному долгу
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
В Перми нашли тело пропавшей десятилетней школьницы
Заключенный покончил с собой в СИЗО «Бутырка»
Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
В МГУ докопались до скифов
Физики создали новую форму материи
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Менеджер Нурмагомедова извинился за отмену чемпионского боя с Фергюсоном
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки видом спорта
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен
Названа причина госпитализации Нурмагомедова
Бухаров стал автором первого гола в РФПЛ в 2017 году
Все материалы
Культура
Летопись раздевалки
Как советские девушки нашли альтернативное применение серпу и молоту
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Певица Лорд выпустила клип и анонсировала альбом
Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине
В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России
Бэнкси открыл отель возле стены между Израилем и Палестиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала
Шварценеггер решил покинуть шоу «Подмастерье»
Киев отобрал лицензию у русскоязычного «Радио Вести»
В сети вступились за раскритикованную Познером на «Минуте славы» девочку
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Из испанского ресторана за минуту сбежали 120 не оплативших счет клиентов
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Одинокого японца насмерть задавило порножурналами
Европейцы предпочли электроодеяла партнерам
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Полный привод атакует
Четыре ведущих колеса — только для войны и фермеров? Почему все изменилось
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы