Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США

Внутриполитическая борьба в США, которая ведется на основе разжигания русофобских настроений, вызывает обеспокоенность у Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, трансляция которой велась на сайте «Россия 24» в среду, 17 мая.

«До чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить. Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, — сказал глава государства. — Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди».

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В тоже время Путин подчеркнул, что «это дело самих Соединенных Штатов», российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела другого государства. «Оценивать же деятельность президента США Дональда Трампа должен американский народ, и, разумеется, делать это будет можно, когда ему дадут работать в полную силу», — добавил он.

9 мая президент США Дональд Трамп в очередной раз опроверг якобы имеющиеся у него связи с Россией. Ранее в этот день сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости расследовать якобы деловые отношения 45-го главы США с Москвой. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против этого расследования.