Бывший директор ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что летом 2016 года стало ясно, что Россия вмешивается в ход президентской кампании в США. Об этом он рассказал в ходе слушаний в Конгрессе США, сообщает Reuters.

«Это должно быть понятно всем. Россия нагло вмешалась в наши президентские выборы, и сделала это несмотря на наши решительные протесты и прямое предупреждение о недопустимости подобных действий», — заявил он.

Бреннан пояснил, что 4 августа прошлого года разговаривал по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, который отверг причастность Москвы к вмешательству.

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Бывший глава нацразведки добавил, что передал занимавшему тогда должность главы государства Бараку Обаме всю имевшуюся у него информацию относительно подобных инцидентов.

8 мая сообщалось, что бывший исполняющий обязанности министра юстиции и генпрокурора США Салли Йейтс на слушаниях в сенате отказалась подтвердить якобы имевшие место связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Сенатор Линдси Грэм спросил Йейтс, был ли «сговор» между Трампом и Россией. Йейтс заявила, что не может ответить, поскольку это потребует раскрытия секретной информации и добавила, что это не означает, что ее ответ утвердительный.

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях заявил, что ему ничего не известно о каких-либо подтверждениях сговора между окружением Трампа и представителями России. В то же время Клэппер отметил, что сохраняет свою уверенность в том, что Россия влияла и продолжит влиять на выборы в США и в других странах.

Слушания в сенате посвящены расследованию предполагаемого вмешательства в выборы президента в 2016 году. США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Москва последовательно отвергает причастность к кибернападениям.