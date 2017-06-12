Лавров отказался «реагировать на каждый чих» по поводу антироссийских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать заявления американских политиков о возможном усилении санкций против Москвы. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Что я буду на каждый чих реагировать?» — сказал Лавров, отметив, что он не является медицинским экспертом.

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О планах американских законодателей ужесточить антироссийские санкции 11 июня рассказал член Сената Конгресса США Линдси Грэм. По его словам, соответствующий документ будет принят верхней палатой на этой неделе.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.