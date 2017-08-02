Кремль отреагировал на подписание Трампом закона о новых санкциях против России

Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении антироссийских санкций де-факто ничего не меняет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 2 августа.

«Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента [США] он бы становился законом автоматом», — сказал Песков.

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Он также напомнил, что Москва уже приняла ответные меры в связи с действиями Вашингтона.

Ранее в среду Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документом, в частности, вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп был вынужден одобрить инициативу сенаторов, которые не способны «отказаться от мысли, что Америка превыше всего».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, предположил, что случившееся поспособствует усилению взаимодействия между Россией и Европой, которая в вопросе санкций «качнулась в сторону здравого смысла».

28 июля в ответ на принятие американским сенатом законопроекта об ужесточении санкций российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, ведомство предложило сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ до 455 человек.