Госдеп прокомментировал заявление Медведева об отношениях с США

Соединенные Штаты и Россия должны найти области для сотрудничества. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России», — отметила она.

Отвечая на вопрос о заявлении Медведева, Нойерт отметила, что отношения двух стран находятся на низком уровне, но необходимо «найти области для взаимодействия».

При этом она не стала комментировать заявление Медведева о том, что новые санкции США против России равносильны торговой войне. «Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать», — сказала Нойерт.

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Комментируя решение Москвы сократить число американских дипломатов в России, Нойерт заявила, что от этого пострадают сами россияне.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Также документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

В ответ на принятие законопроекта о расширении санкций Москва решила потребовать от Вашингтона до 1 сентября сократить персонал американских диппредставительств до 455 человек. Речь идет о посольстве США в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, российская сторона приостановила с 1 августа использование посольством Соединенных Штатов складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы приняла решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к дипломатическим дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.