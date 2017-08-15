Китай пригрозил ответить на возможные торговые ограничения со стороны США

Китайские власти не оставят без ответа односторонние меры США, которые Вашингтон может предпринять под предлогом защиты американской интеллектуальной собственности. Об этом во вторник, 15 августа, со ссылкой на министерство коммерции Китая сообщает ТАСС.

В Пекине понадеялись на то, что США будут относиться к позиции Поднебесной с уважением, но заявили о готовности принять «меры аналогичного характера» в ответ на «американское неуважение к правилам многосторонней торговли».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли.

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Информация о возможном расследовании США в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий появилась 11 августа. Указывалось, что Трамп использует статью 301 Закона о торговле от 1974 года, позволяющую США вводить в одностороннем порядке барьеры на пути экспортных товаров в страну. Отмечалось, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, допускается, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.

31 июля Politico сообщил о начале разработок советниками Трампа ограничительных мер в отношении Китая. Меры могут коснуться сферы торговли. Сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР.

29 июля Дональд Трамп написал в своем Twitter, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. «Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры», — отметил он. По словам американского лидера, КНР «может с легкостью решить проблему» Северной Кореи.