В системе ПРО США нашли уязвимость

Колумнисты War on the Rocks Анкит Панда и Випин Наранг оценили эффективность американской наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета. Публикация экспертов доступна на сайте издания.

Ракеты наземной системы ПРО были испытаны 18 раз, из которых удачными были 10. Данное обстоятельство позволяет оценить эффективность наземной системы в 56 процентов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, выступая в шоу Шона Хэннити на телеканале Fox News, сообщил, что Соединенные Штаты располагают противоракетами, способными сбить ракеты противника в 97 процентах случаев. Эксперты отметили, что хозяин Белого дома имел в виду именно наземные системы ПРО на маршевом участке полета.

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Колумнисты War on the Rocks Анкит Панда и Випин Наранг не согласились с оценкой Трампа возможностей американских систем ПРО.

В настоящее время для защиты США используется 36 комплексов наземной системы ПРО на маршевом участке полета, расположенных на базах Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния). Вероятность перехвата одной ракеты противника в 97 процентов отвечает запуску четырех американских противоракет (с учетом эффективности каждой из них в 56 процентов). Однако Панда и Наранг указали на то, что Трамп, говоря об эффективности американской системы ПРО, имел в виду запуск не четырех, а одной противоракеты.

По мнению экспертов, США необходимо повысить число комплексов наземных систем ПРО. Даже если страна задействует 36 противоракет в ответ на девять северокорейских МБР, остается вероятность в 3 процента, что ракеты КНДР достигнут цели на территории Северной Америки.