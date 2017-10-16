Новейшая атомная подлодка США прошла крещение

ВМС США крестили новую атомную подводную лодку USS South Dakota (SSN-790). The National Interest называет эту субмарину самой высокотехнологичной и незаметной среди американских подлодок.

Церемония состоялось 14 октября в порту города Гротон в штате Коннектикут. Дэнни Демпси, супруга бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Мартина Демпси, разбила о нос подлодки бутылку шампанского.

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Подробностей об усовершенствованиях, используемых в USS South Dakota, американские военные не сообщают. Известно, что подлодка станет «изделием, позволяющим продемонстрировать передовые технологии».

Подлодка USS South Dakota типа Virginia получила модифицированную носовую часть с двумя револьверными установками, позволяющими запускать до шести крылатых ракет Tomahawk каждая.