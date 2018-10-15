F-35B революционно сел

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом. Соответствующий ролик показан в Twitter.

В сообщении Королевского ВМф испытанный способ посадки назван революционным, поскольку ранее F-35B Lightning II совершал исключительно вертикальную посадку на авианосец. Новый метод, предполагающий традиционную посадку по-самолетному (с пробегом по палубе), для остановки задействует тормозные диски шасси истребителя, а не аэрофинишер авианосца.

Такой способ посадки, отмечает ВМФ, требует высокого мастерства пилота. Британскому летчику-испытателю Питеру Уилсону потребовалось более двух тысяч часов занятий на симуляторе, чтобы совершить «революционную» посадку F-35B Lightning II. В ВМФ отмечают, что британские F-35B Lightning II являются единственными в мире действующими истребителями, способными на это.

В сентябре The National Interest отмечал, что максимальная вооруженность F-35B Lightning II маловероятна, поскольку делает самолет чрезмерно тяжелым, лишая возможности совершать вертикальную посадку на авианосец.

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В том же месяце на Queen Elizabeth, находящийся у восточного побережья Северной Америки, впервые совершили посадку два истребителя Корпуса морской пехоты (КМП) США F-35B Lightning II, управляемые британскими летчиками.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

По заказу Королевского ВМФ Великобритании Lockheed Martin оснастила F-35B Lightning II системой вертикальной посадки с пробегом SRVL (Shipborne rolling vertical landing), которая позволяет переносить больше вооружений и топлива без необходимости облегчения веса самолета при посадке (до примерно 1,8 тонны). Аналогичные возможности получали советский штурмовик Як-38, британский истребитель Harrier и американский конвертоплан V-22 Osprey.