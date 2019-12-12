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В сети появилось видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 120 квадратных метров. По предварительным данным, на крейсере горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Источники РИА Новости также сообщили, что три человека пропали без вести — они находились в трюме, с ними не удается установить связь.

О пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» стало известно ранее 12 декабря. Возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

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