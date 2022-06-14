Назван срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в боевой состав ВМФ России

Глава ОСК Рахманов: авианосец «Адмирал Кузнецов» вернут ВМФ России в 2024 году

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России в первом квартале 2024 года. Эти сроки РИА Новости назвал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов" после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал руководитель.

Ранее Рахманов заявил, что «Адмирал Кузнецов» до сентября будет проходить ремонт в доке, после чего «работы продолжатся у стенки завода».

В июне сообщалось, что срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули, в результате чего ВМФ России получит корабль не раньше 2024 года.

В мае Рахманов сообщил, что авианосец успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.