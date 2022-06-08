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Срок ремонта корабля «Адмирал Кузнецов» сдвинули

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» передадут флоту не раньше 2024 года

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули. Корабль передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году», — сообщил собеседник агентства.

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Он отметил, что срок ремонта корабля снова пришлось сдвинуть на несколько месяцев из-за дефектов, которые обнаружили в ходе работы.

Ранее в июне в публикации 19FortyFive ТАВКР «Адмирал Кузнецов» назвали стареющим дымящим реликтом, который пригоден только для поддержки надводного и подводного флотов, обороняющих берега страны.

В мае директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что развитие высокоточного оружия обесценивает возможности авианосных групп.

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Даниил Иринин
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