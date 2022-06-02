Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом

19FortyFive: российский «Адмирал Кузнецов» является стареющим дымящим реликтом

Фото: Андрей Лузик / РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» является стареющим дымящим реликтом. Так корабль назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

Отмечается, что к авианосцам в СССР предъявляли меньше требований, чем в США. В результате советский корабль оказался пригоден лишь для поддержки подводного и надводного флотов, обороняющих берега страны, тогда как американский — для проецирования силы далеко за пределы США.

Издание напоминает, что «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году в УССР. Отмечается, что в открытом море советско-российский неатомный авианосец может находиться до 45 суток, что намного меньше, чем аналогичный показатель у любого атомного американского авианосца.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

В мае генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.

В августе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Украинцы начали покидать центр для беженцев в Болгарии из-за плохих условий
Месси завоевал 40-й трофей в карьере
Россиянам назвали способ выгодно вложить деньги
Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»
Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» в России
В Литве признали невозможность помешать России продавать нефть третьим странам
Джонни Депп и Эмбер Херд сделали заявления после оглашения решения суда
МИД России заявил о нарушениях прав дипломатов в Великобритании
Байден допустил закупки российской нефти по цене ниже рыночной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.