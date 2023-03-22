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13:41, 22 марта 2023Наука и техника

В США оценили боеспособность российского «Адмирала Кузнецова»

Popular Mechanics: российский «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В публикации автор рассказал о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался, в частности, российский «Адмирал Кузнецов».

Обозреватель назвал корабль символом возрождения России. По оценке автора, авианосец водоизмещением 58 тонн способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. «Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — пишет Мизоками.

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По словам автора, в строй «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в конце 2023 года.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

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Иван Потапов
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