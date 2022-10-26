ВМФ России получит новые «Панцири»

«Ростех» сообщил о начале поставок ЗРПК «Панцирь-МЕ» ВМФ России

Госкорпорация «Ростех» начала серийные поставки новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил РИА Новости.

«В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ», — сказал он.

Индустриальный директор отметил, что на Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля (МРК) с комплексом «Панцирь». Оздоев напомнил, что ранее Балтийский флот получил МРК «Одинцово» проекта 22800 с этим ЗРПК.

«Панцирь-МЕ» разработан на базе сухопутной версии «Панцирь-СМ». Корабельный ЗРПК несет восемь зенитных управляемых ракет и шестиствольные автоматы калибра 30 миллиметров. «Панцирь-МЕ» может поражать цели ракетами на дальности до 20 километров.

В сентябре генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что ВМФ России получит первый МРК с комплексом «Панцирь-М» в 2022 году.